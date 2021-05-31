На Алтае три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В Первомайском районе Алтайского края на трассе столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, перевозивший рабочих. Три человека погибли, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Приблизительно в 7:00 (3:00 мск) на 2-м км автодороги К-04 Повалиха — Первомайское —Журавлиха — Шатуново произошло ДТП с участием автомобиля Mazda и автобуса Iveco, принадлежащего одному из предприятий. Автобус осуществлял перевозку работников, — сообщили в пресс-службе. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и двое его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Известно, что есть пострадавшие пассажиры автобуса», — сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что в результате аварии еще 11 человек пострадали.

В МВД также сообщили, что причиной аварии, вероятно, стал выезд автомобиля на полосу встречного движения. Управлявший легковушкой мужчина был 1997 года рождения.

17 мая стало известно о смертельном ДТП под Красноярском. В результате столкновения легкового автомобиля Honda с грузовиком «Газель» погибли пять человек. Все они находились в легковушке. Виновником аварии стал водитель иномарки, выехавший на встречную полосу.