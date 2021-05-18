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В ДТП под Красноярском погибли пять человек

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Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

На федеральной трассе в Ачинском районе Красноярского края произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

В результате столкновения легкового автомобиля Honda с грузовиком «Газель» погибли пять человек. Все они находились в легковушке, их личности устанавливаются.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель иномарки, выехавший на встречную полосу.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, назначено проведение ряда экспертиз — судебно-медицинской, трассологической и автотехнической.

17 мая 14-летний российский школьник сел за руль автомобиля и устроил смертельное ДТП на трассе в Оренбургской области. Авария произошла на автодороге Каргала — Архангеловка. Кроме несовершеннолетнего водителя в салоне автомобиля «Лада Гранта» находились еще два подростка. В результате аварии 12-летний пассажир от полученных травм скончался до приезда скорой, а водитель и 15-летний пассажир с различными травмами тела были госпитализированы.

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