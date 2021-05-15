Россия
 
Последние новости
ВКС России предотвратили серию атак к президентским выборам в Сирии
Российского депутата и его сына задержали по подозрению в убийстве
Неймара обвинили в организации вооруженного нападения
Трамп захотел получать деньги за подписчиков в соцсетях
Президент Татарстана попросил жестко пресекать героизацию напавшего на школу
ВВС США назвали преимущества истребителя шестого поколения
На Украине назвали условие обмена Медведчука на осужденных в России украинцев
Павел Воля нашел «русскую женщину» на замену Manizha на «Евровидении»
В США проигнорировали высадку СССР на Марс
Новости партнеров

Автобус с гражданами Белоруссии столкнулся с грузовиком на российской трассе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: fsHH Pixabay

В Смоленской области на трассе «Беларусь» перевозивший граждан Белоруссии микроавтобус столкнулся с грузовиком, 13 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Авария произошла утром 15 мая на 298-м километре трассы. По предварительным данным, все пострадавшие — граждане Белоруссии. Троих госпитализированных направили в реанимацию.

Возможной причиной ДТП названо несоблюдение дистанции водителем грузовика. В региональном управлении МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

30 апреля на участке российской трассы между населенными пунктами Лидога и Ванино Хабаровского края произошло смертельное ДТП. В опрокинувшемся автобусе, который следовал из Хабаровска в Советскую Гавань, находились 34 человека, в том числе водитель, который выехал на встречную полосу. Три пассажира автобуса погибли, еще 15 пострадали.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Россиянин на «Майбахе» нарушил ПДД, отмахнулся от полиции и попал на видео
Число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Хабаровском крае увеличилось
В Хабаровском крае введут режим ЧС после ДТП с автобусом