Автобус с гражданами Белоруссии столкнулся с грузовиком на российской трассе

В Смоленской области на трассе «Беларусь» перевозивший граждан Белоруссии микроавтобус столкнулся с грузовиком, 13 человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Авария произошла утром 15 мая на 298-м километре трассы. По предварительным данным, все пострадавшие — граждане Белоруссии. Троих госпитализированных направили в реанимацию.

Возможной причиной ДТП названо несоблюдение дистанции водителем грузовика. В региональном управлении МВД сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

30 апреля на участке российской трассы между населенными пунктами Лидога и Ванино Хабаровского края произошло смертельное ДТП. В опрокинувшемся автобусе, который следовал из Хабаровска в Советскую Гавань, находились 34 человека, в том числе водитель, который выехал на встречную полосу. Три пассажира автобуса погибли, еще 15 пострадали.