В Хабаровском крае введут режим ЧС после ДТП с автобусом

Власти Хабаровского края введут межмуниципальный режим ЧС для выплат пострадавшим и семьям погибших в ДТП с автобусом. Об этом сообщил врио главы региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что семьям погибших из краевого резервного фонда будет выплачено по одному миллиону рублей, а раненым в зависимости от тяжести травм — по 200 и 400 тысяч рублей. Он пообещал предоставить им поддержу, а также тщательно расследовать причины аварии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), сообщает ТАСС.

30 апреля сообщалось, что два человека погибли, более десяти пострадали в ДТП с опрокинувшимся пассажирским автобусом в Хабаровске. Авария произошла на участке трассы между населенными пунктами Лидога и Ванино. В опрокинувшемся автобусе, который следовал из Хабаровска в Советскую Гавань, находились 34 человека, в том числе водитель.

Позже в пресс-службе краевого минздрава уточнили, что в результате аварии погибли трое человек, еще 13 пострадали, из них трое детей. Водитель опрокинувшегося автобуса выехал на встречную полосу при повороте.