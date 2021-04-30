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Стали известны подробности смертельного ДТП с детьми на Ставрополье

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

В смертельное ДТП на Ставрополье попала юношеская женская команда по баскетболу. Подробности аварии раскрыли в администрации Волгоградской области, передает РИА Новости.

В микроавтобусе было 13 девочек 2008 года рождения и их тренер. 14-м ребенком была племянница водителя.

Предположительно, авария произошла из-за того, что легковой автомобиль подрезал КамАЗ, который опрокинулся на микроавтобус, перевозивший детей, передает «Интерфакс».

По факту аварии возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), передает ТАСС. Прокуратура организовала проверку.

Авария произошла ранее 30 апреля. Изначально сообщалось о шести погибших детях, однако позднее стало известно, что одного ребенка удалось спасти. По данным источника ТАСС в экстренных службах, пострадали 18 человек. Предварительно, погибшим было по 12-14 лет.

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