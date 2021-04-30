Последствия смертельного ДТП на Ставрополье попали на видео

Последствия смертельного ДТП в Ставропольском крае, где погибли шестеро детей, попали на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно перевернутый на бок грузовик и микроавтобус, стоящий в стороне. Рядом с транспортными средствами находятся очевидцы.

По предварительной версии, грузовик, выполняя маневр, опрокинулся и придавил микроавтобус, сообщили ТАСС в краевом управлении ГИБДД. По данным МЧС, столкнулись КамАЗ и микроавтобус Mercedes.

Авария произошла ранее 30 апреля. Погибли шесть детей. По разным данным, пострадали от 12 до 18 человек. Предварительно, находившиеся в автобусе дети ехали на соревнования из Волгограда в Черкесск. По данным Life Shot, в автобусе ехала юношеская баскетбольная команда. Погибшим детям было от 12 до 14 лет.