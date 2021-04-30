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Три человека погибли в ДТП с КамАЗом в российском регионе

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Место происшествия
Место происшествия
Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Три человека погибли при столкновении легкового автомобиля с КамАЗом в Астраханской области. Об этом сообщили в УМВД России по региону, передает РИА Новости.

ДТП с автомобилем LADA и КамАЗом случилось на 49-м километре федеральной трассы Р-215 Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала. Один из автомобилей был загружен щебнем.

Согласно предварительным данным, водитель LADA не справился с управлением на опасном повороте и выехал на встречную полосу. Погибли виновник ДТП и два его пассажира.

Ранее в Новочеркасске произошла авария с участием шести подростков. Молодые люди отмечали день рождения, пили алкоголь и потом сели в машину. За рулем был школьник 2007 года рождения, автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Пять человек погибли на месте, один был доставлен в реанимацию в состоянии средней тяжести. Позже стало известно, что шестой мальчик также скончался в больнице.


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