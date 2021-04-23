Шестой российский подросток стал жертвой ДТП с пьяным школьником за рулем

Шестая жертва пьяного смертельного ДТП в Новочеркасске, в котором умерли пять подростков, скончалась в больнице. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мэрии города.

«В семь часов из "травмы" написали, мальчик умер. Он не вышел [из комы]», — сказали в городской администрации.

Информацию о смерти юноши агентству также подтвердили в управлении ГИБДД по Ростовской области.

Авария с участием шести подростков произошла рано утром 18 апреля. Молодые люди отмечали день рождения, пили алкоголь и потом сели в машину. За рулем был школьник 2007 года рождения, автомобиль на большой скорости врезался в дерево. Пять человек погибли на месте, один был доставлен в реанимацию в состоянии средней тяжести. Одна из погибших девочек, которой было 14 лет, незадолго до смерти отправила другу аудиосообщение и рассказала, что авто ехало со скоростью 160 километров в час.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на состояние дороги в районе, где разбилась машина. После ДТП покрытие начали ремонтировать.