Россиянин признался в покупке алкоголя для пятерых погибших в ДТП подростков

Россиянин признался в покупке пива подросткам, которые погибли в ДТП в Новочеркасске. Его слова передает Telegram-канал «112».

Молодой человек рассказал, что очень сожалеет о случившемся. Он купил алкоголь по просьбе своей знакомой Полины, не зная, что у компании были планы сесть за руль. По его словам, девочки хотели остаться дома.

На похороны мужчина попасть не сможет, поскольку близкие обвиняют его в смерти подростков и грозятся расправиться.

Ранее стало известно, что автомобиль под управлением подростка попал в ДТП. В салоне машины находились шесть человек. Пятеро из них погибли на месте, один пострадавший находится в реанимации в состоянии средней тяжести, врачи прогнозов не дают. Компания отмечала день рождения. Все они пили алкоголь, а после этого сели в машину.