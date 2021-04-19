Траур по погибшим в ДТП пьяным подросткам объявят в российском регионе

В Новочеркасске Ростовской области, где в ДТП погибли пятеро подростков, объявят траур. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости.

20 апреля отменят все развлекательные мероприятия в городе, а также приспустят флаги. По словам источника агентства в правоохранительных органах, компания отмечала день рождения. Все они пили алкоголь, а после этого сели в машину.

Ранее автомобиль под управлением подростка попал в ДТП в Новочеркасске. В салоне машины находились шесть человек. Пятеро из них погибли на месте, один пострадавший, также ребенок, находится в реанимации в состоянии средней тяжести, врачи прогнозов не дают.