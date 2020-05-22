Российские подростки покатались на угнанной маршрутке, попали в ДТП и сбежали

В Уфе четверо подростков покатались на угнанном маршрутном автобусе, врезались в грузовик и сбежали с места ДТП. Об этом сообщается на сайте МВД по Республике Башкортостан.

В МВД рассказали, что четверо подростков решили погулять по городу в теплую погоду. На Пекинской улице они заметили «Газель» с открытыми окнами, через них внутрь проник самый младший из ребят. В салоне не оказалось ничего ценного, тогда подростки решили прокатиться по городу.

За руль сел 15-летний подросток, так как он знал, как управлять автомобилем. После столкновения с грузовиком он и его друзья сбежали, так как испугались. Полицейские провели проверку и установили личность водителя. Предварительно, им оказался ученик 8 класса одной из городских школ. О пострадавших не сообщается.

21 мая сообщалось, что в Подмосковье подросток угнал у отца Audi и разбился насмерть — он не справился с управлением и съехал в кювет на большой скорости. Из-за этого автомобиль перевернулся, водитель погиб на месте. В тот же день стало известно о другом российском подростке, который устроил полиции часовую погоню за ним по Воркуте. Его остановил местный житель, перегородив путь своим автомобилем.

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