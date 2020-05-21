Под Москвой мальчик угнал у отца Audi и разбился насмерть

В Талдомском городском округе Московской области подросток угнал у отца автомобиль Audi и разбился насмерть. Об этом сообщает телеканал «360».

Авария произошла в ночь на 21 мая. 15-летний школьник из деревни Ермолино дождался, пока его родители уснут, и забрал ключи от машины. На автодороге Храброво — Есаулово он не справился с управлением, на большой скорости съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. Подросток погиб на месте.

«Комсомольская правда» в свою очередь пишет, что скорую помощь на место ДТП вызвали очевидцы. Прибывшие медики констатировали смерть мальчика. Родителей погибшего нашли и сообщили о случившемся.

Ранее 21 мая стало известно о погоне полицейских за 17-летним подростком в Воркуте (Республика Коми). На кадрах, опубликованных в сети, видно, как мальчик едет на синих «Жигулях» классической модели. В конце ролика показывается момент после его остановки — возле его автомобиля стоят несколько сотрудников ГИБДД и Росгвардии.

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