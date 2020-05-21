Российский подросток-гонщик устроил часовую полицейскую погоню и попал на видео

В городе Воркута Республики Коми 17-летний подросток устроил полицейским часовую погоню за ним. Преследование попало на видео, его опубликовали в сообществе «Моя Воркута» во «ВКонтакте».

Погоня произошла 20 мая. На записи видно, что подросток едет на синих «Жигулях» классической модели. В конце ролика показывается момент после его остановки — возле его автомобиля стоят несколько сотрудников ГИБДД и Росгвардии.

В администрации Воркуты сообщили изданию «Комиинформ», что подростка смог остановить 21-летний местный житель — он блокировал своим автомобилем «Жигули». Автомобиль молодого человека повредился, однако он не пострадал. Его действия помогли полиции задержать гонщика.

В управлении ГИБДД по республике изданию сообщили, что у подростка не было водительских прав. Также он был не один, а с тремя пассажирами. Погоня началась с того, что «Жигули» остановили сотрудники ГИБДД за административное правонарушение. В ведомстве добавили, что подросток был трезв. Другие подробности пока не сообщили.

6 мая стало известно, что в Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра забрали ключи от родительской машины и вдвоем поехали кататься по городу. Мальчик несколько раз нарушил правила дорожного движения, в том числе выезжая на встречную полосу. Автомобиль остановился после наезда на железнодорожные пути. На родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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