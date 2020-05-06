Десятилетний российский угонщик устроил полицейскую погоню и снял ее на видео

Видео: vk.com/tomsk123

В Томске десятилетний мальчик и его четырехлетняя сестра сели в машину и поехали кататься по городу без родителей. Видеозапись с камеры видеорегистратора опубликовало издание Baza в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что автомобилем управляет мальчик, нарушая правила дорожного движения, в том числе выезжая на встречную полосу. На записи слышен плач девочки, которая зовет родителей, а мальчик пытается успокоить ее и говорит: «Копы нас догнать не могут». Автомобиль останавливается после наезда на железнодорожные пути, на этом запись прерывается.

Как сообщили РИА Новости в управлении МВД по Томской области, мальчик и девочка взяли ключи от автомобиля отца и решили покататься, пока родители были в магазине. Детей осмотрели врачи, но в больницу их не забрали.

В МВД добавили, что на родителей составили административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей.

В ноябре 2019 года владелец микрофинансовой организации из Свердловской области угнал машину местной жительницы с сидящим внутри трехлетним ребенком, потому что она взяла микрозайм и просрочила выплаты. Он сам приехал в полицию, увидев ребенка на заднем сидении. Мать оштрафовали за оставление дочери без присмотра.

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