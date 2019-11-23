Мигрант устроил гонки с российскими полицейскими и протаранил 30 машин

Водитель ВАЗ-2107 («Жигули») устроил гонки с полицией по улицам Москвы и разбил несколько десятков автомобилей. Владелец одной из пострадавших машин снял на видео повреждения транспортных средств. Ролик опубликован в Telegram-канале Baza.

По информации канала, за рулем «Жигулей» находился нетрезвый уроженец Азербайджана, приехавший на заработки. Машину он угнал — хозяин не запирал дверь, потому что считал, что старый автомобиль никому не приглянется. На следующее утро мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию.

Автоинспекторы быстро нашли легковушку, но гастарбайтер решил, что легко не сдастся. Во время погони он пошел на таран. По словам автора ролика, пострадали около 30 машин. Чтобы остановить угонщика, полицейские начали стрелять по «Жигулям» и сделали в них несколько отверстий. Через 10 километров водителя удалось остановить. Суд отправил его в СИЗО.

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