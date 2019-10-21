В России грузовик протаранил здание детского сада

В Ханты-Мансийске многотонный «КамАЗ» снес две детские площадки и врезался в здание детского сада. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидца событий.

«Полсадика снесли», — описал произошедшее собеседник издания. Уточняется, что водитель большегруза не справился с управлением.

В отделе пропаганды управления ГИБДД по Ханты-Мансийскому автономному округу изданию подтвердили факт ДТП и уточнили, что пострадавших нет. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее в октябре сообщалось, что в Саранске автомобиль перелетел через грядки и пробил стену в доме. Авария произошла на пересечении улиц Пожарского и Мокшанская. На опубликованных в сети кадрах видно, что автомобиль находится внутри здания, стена дома проломлена, а растения на грядках возле него помяты.

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