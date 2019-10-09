В России автомобиль перелетел через грядки, пробил стену в доме и попал на видео

Видео: t.me/radiogovoritmsk

В Саранске Hyundai Solaris влетел в дом. Видео инцидента появилось в Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва».

Авария произошла на пересечении улиц Пожарского и Мокшанская. На опубликованных кадрах автомобиль находится внутри здания, стена дома проломлена, растения на грядках возле него помяты. Автор ролика говорит, что Hyundai Solaris подлетел к дому.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в сети появилось видео момента аварии на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге, на котором пассажир улетел в реку вместе с деревом. Вице-губернатор Анна Митянина заявила, что мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также была госпитализирована гражданка Эстонии и гражданин Германии в состоянии средней тяжести.

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