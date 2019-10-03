Семилетний россиянин угнал машину, поехал катать друга и врезался в грузовик

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Семилетний мальчик взял у родителей ключи от автомобиля BMW и вместе с другом помладше и щенком поехал кататься по трассе, где столкнулся с грузовиком. Об этом РИА Новости сообщили в региональном ГИБДД.

«Двое детей проехали по частному сектору, а когда оказались на трассе, во время разворота столкнулись с грузовым автомобилем», — уточнил собеседник агентства.

В ДТП никто не пострадал, но иномарка сильно помята.

Один из участников аварии снял происходившее после столкновения, видео из соцсетей опубликовал Telegram-канал «Подъем». На кадрах испугавшийся мальчик с щенком на руках просит мужчину отвести его домой, ребенок помладше плачет. Оператор спрашивает у детей, как их зовут, где они живут и как оказались одни в машине.

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