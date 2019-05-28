Четырехлетний россиянин сбил на машине старушку

В Тамбове четырехлетний ребенок сбил на автомобиле пожилую женщину, сообщается на сайте управления ГИБДД.

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая,на улице Гоголя. Родители четырехлетнего ребенка на долгое время оставили его одного в салоне автомобиля Citroen C4. Как указывается в сообщении, находясь на водительском сиденье, ребенок допустил «движение вперед транспортного средства» и наехал на 81-летнюю пенсионерку.

Женщину госпитализировали в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки с травмой ноги.

Ранее сообщалось о жительнице Москвы, которая бросила своего ребенка в игровой комнате в торговом центре и отказалась возвращаться за ним. На телефонные звонки женщина не отвечала. В личной беседе она заявила, что не будет забирать ребенка, и предложила сотрудникам «оставить его себе». Мать ребенка задержана, сам он находится в больнице.

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