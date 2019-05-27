Россиянка «забыла» ребенка в игровой комнате и не захотела его забирать

Жительница Москвы бросила своего ребенка в игровой комнате в торговом центре и отказалась возвращаться за ним. Об этом заявил начальник управления информации и общественных связей столичного управления МВД Юрий Титов, передает агентство «Москва».

Инцидент произошел 26 мая. По словам Титова, ребенок провел в детской комнате семь часов, пока администрация торгового центра пыталась дозвониться до матери. В личной беседе она заявила, что не будет забирать ребенка, и предложила сотрудникам «оставить его себе». На телефонные звонки женщина не отвечала.

По факту произошедшего назначена проверка. Мать ребенка задержана, сам он находится в больнице.

Ранее, 18 мая, сообщалось о задержании 21-летней женщины, которая бросила ребенка в поликлинике. В ходе допроса она рассказала, что оставила девочку в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала». Бабушка брошенного ребенка рассказала, что мать девочки — Мария Рудницкая — приехала в Россию из Винницкой области Украины. По ее словам, Рудницкая считала, что из-за ребенка ее жизнь закончена.

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