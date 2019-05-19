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Брошенную в поликлинике девочку захотели удочерить больше 40 семей

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Двухлетнюю девочку, которую мать бросила в московской поликлинике, хотят удочерить больше 40 семей из разных городов России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что в настоящий момент за ребенка отвечают органы опеки. Первоочередное право на удочерение — у бабушки девочки. Она сообщила, что уже готовит документы, чтобы забрать ребенка себе.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали 21-летнюю женщину, которая бросила ребенка в поликлинике. В ходе допроса она рассказала, что оставила девочку в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями. Она принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что «не додумала».

Бабушка брошенного ребенка рассказала, что мать девочки — Мария Рудницкая — приехала в Россию из Винницкой области Украины. Дочка у нее родилась в 2016 году. По словам бабушки, Рудницкая считала, что из-за ребенка ее жизнь закончена. После того, как она познакомилась с молодым человеком, и у них завязались отношения, она стала повторять это все чаще.

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