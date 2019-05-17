Камеры видеонаблюдения сняли бросившую маленькую дочь в поликлинике москвичку

Следком

Камеры наблюдения в детской поликлинике №15 на севере Москвы сняли женщину, которая пришла в медучреждение с маленькой девочкой, оставила ее там и ушла. Видеозапись «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете.

В ролике видна женщина с темными длинными волосами и в медицинской маске, которая держит на руках ребенка. Она появляется в кадре на несколько секунд, пока движется по коридору клиники.

По предварительным данным, инцидент произошел вечером в четверг, 16 мая. Девочку двух-трех лет на вид врачи нашли на лавке в коридоре и вызвали полицию. Сейчас ребенок находится в соседней больнице до выяснения всех обстоятельств. Малышка почти не разговаривает, и это осложняет поиск родственников. СК начал доследственную проверку.

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