Российская мать оставила ребенка в поликлинике и исчезла

Следственный комитет (СК) России проверит сообщения СМИ о маленькой девочке, оставленной в поликлинике в Москве. Об этом Ленте.ру сообщила старший помощник главы столичного управления СК Юлия Иванова.

По данным СМИ, 16 мая женщина оставила девочку в поликлинике и не вернулась за ней. Врачи сообщили об этом полиции. В настоящее время ребенок госпитализирован до выяснения всех обстоятельств.

Девочка, который на вид два-три года, не разговаривает.

В апреле в Москве задержали женщину, которая оставила без присмотра нуждавшегося в срочной госпитализации 9-летнего ребенка. Его обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые пришли с проверкой в стоявшую на учете семью. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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