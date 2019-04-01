Россиянка бросила больного ребенка и ушла на несколько дней

В Москве задержали женщину, которая оставила без присмотра нуждавшегося в срочной госпитализации ребенка. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

По данным агентства, брошенного 9-летнего ребенка обнаружили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних, которые пришли с проверкой в стоявшую на учете семью. Сообщается, что ребенок в течение нескольких дней плохо себя чувствовал и нуждался в срочной медицинской помощи. Мальчика госпитализировали в одну из городских больниц.

Его 47-летняя мать несколько раз привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Как пояснили в полиции, она вела асоциальный образ жизни, употребляла алкоголь и оставляла сына на длительный срок без еды.

Уточняется, что угрозы жизни и здоровью ребенка уже нет. В отношении матери возбудили уголовное дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Она находится под подпиской о невыезде.

10 марта в одной из московских квартир нашли пятилетнюю девочку-маугли. Она находилась в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама, не разговаривала и показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

Ее мать арестовали спустя два дня. В отношении нее возбудили уголовное за покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). На допросе женщина рассказала, что вынуждена оставлять ребенка без присмотра, поскольку воспитывает его одна.

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