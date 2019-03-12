Суд арестовал мать спасенной из гор хлама девочки-маугли

Женщина, закрывшая в квартире на несколько дней пятилетнюю дочь-маугли, арестована по решению Савеловского суда Москвы — он удовлетворил ходатайство следствия. Об этом во вторник, 12 марта, сообщила «Ленте.ру» Юлия Иванова, официальный представитель Главного следственного управления СКР по Москве.

«Допрошенная в качестве подозреваемой женщина пояснила, что является матерью-одиночкой и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять дочь дома одну, — уточнила Юлия Иванова. — Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому. Все эти показания будут тщательно изучены».

Как сообщили «Ленте.ру» в Савеловском суде Москвы, 47-летняя Ирина Гаращенко, подозреваемая в покушении на убийство девочки, арестована на два месяца — до 10 мая.

Ранее 12 марта сообщалось, что спасенная из захламленной московской квартиры пятилетняя девочка-маугли начала немного говорить, откликается на имя, улыбается и перестала бояться людей. Об этом рассказал главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

По его словам, состояние малышки «ближе к удовлетворительному», она не истощена и достаточно упитанная. У нее были признаки респираторной инфекции, но серьезных изменений внутренних органов не обнаружено. После психологической реабилитации девочку планируют отправить в санаторий. Врачи собираются наблюдать за ней совместно с органами опеки.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Пятилетнюю девочку-маугли нашли 10 марта. Соседи вызвали полицию после продолжительного плача ребенка в квартире. Когда дверь вскрыли, выяснилось, что в жилище полная антисанитария, на полу горы мусора и хлама, стены и окна испачканы, летают мухи, часть мебели сломана. Сама малышка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков, в кожу на ее шее вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

Мать задержана, следствие намерено отправить ее под арест. Она проходит подозреваемой по делу о «покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). Сама родительница уверяла, что она одна воспитывает дочь и оставляла ее без присмотра «на непродолжительное время», только когда уходила на работу или по делам. По неподтвержденной информации, женщина нигде не работает.

Проводится служебная проверка в отношении участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. По рассказам соседей, они неоднократно вызывали полицию из-за оставленной в одиночестве и грязи девочки, но никто не принимал никаких мер.

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