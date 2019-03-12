Спасенная из гор хлама девочка-маугли начала говорить и откликаться на имя

Спасенная из захламленной московской квартиры пятилетняя девочка-маугли начала немного говорить, откликается на имя, улыбается и перестала бояться людей. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал главный врач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

По его словам, состояние малышки «ближе к удовлетворительному», она не истощена и достаточно упитанная. У нее были признаки респираторной инфекции, но серьезных изменений внутренних органов не обнаружено.

«Она делает все, что ей говорят. Показывает на кукле глазки, нос, уши. У себя показывает. Она все понимает. Но, видимо, в результате стресса, острого или хронического, она временно перестала говорить. Сейчас мы активно работаем с ней. Отдельно какие-то слова она уже стала произносить. Охотно ест. Не боится приборов», — сказал Османов, добавив, что ребенок все же продолжает переживать при виде душа.

После психологической реабилитации девочку планируют отправить в санаторий. Врачи собираются наблюдать за ней совместно с органами опеки.

Следственный комитет Российской Федерации / YouTube

Пятилетнюю девочку-маугли нашли 10 марта. Соседи вызвали полицию после продолжительного плача ребенка в квартире. Когда дверь вскрыли, выяснилось, что в жилище полная антисанитария, на полу горы мусора и хлама, стены и окна испачканы грязью, летают мухи, часть мебели сломана. Сама малышка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков, в кожу на ее шее вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

Мать задержана, следствие намерено отправить ее под арест. Она проходит подозреваемой по делу о «покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). Сама родительница уверяла, что она одна воспитывает дочь и оставляла ее без присмотра «на непродолжительное время», только когда уходила на работу или по делам. По неподтвержденной информации, женщина нигде не работает.

Проводится служебная проверка в отношении участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних. По рассказам соседей, они неоднократно вызывали полицию из-за оставленной в одиночестве и грязи девочки, но никто не принимал никаких мер.

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