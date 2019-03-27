Установлена причина трехдневного отсутствия матери девочки-маугли

Мать девочки-маугли Ирина Геращенко оставила дочь одну в московской квартире на трое суток, так как все это время находилась у мужчины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокурора Мосгорсуда.

Как сообщил собеседник агентства, с 7 по 10 марта женщина находилась в квартире своего сожителя. Камеры видеонаблюдения в доме, где была найдена пятилетняя девочка, не зафиксировали появление матери ребенка в этот период.

Гаращенко не признала вину и подала апелляционную жалобу. Из нее следует, что женщина обращалась в органы опеки и соцзащиты с просьбой о финансовой поддержке неполной семьи, но так и не получила помощи. Она потребовала от сотрудников социальных служб обеспечить дочери поездку в санаторий, предоставить билеты на развлекательные мероприятия и купить бытовую технику. Вместо этого, по словам женщины, она получила ежемесячное пособие в 300 рублей.

Сообщалось, что мать пятилетней девочки должна коммунальным службам более 180 тысяч рублей. По словам ее сожителя, женщина работала финансовым консультантом и не имела проблем с деньгами.

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Родительницу арестовали 12 марта. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). На допросе женщина рассказала, что вынуждена оставлять ребенка без присмотра, поскольку воспитывает его одна.

Пятилетнюю девочку-маугли нашли 10 марта. Соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка в квартире. Выяснилось, что малышка находилась в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама. Она не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре и идет на поправку. По словам уполномоченной по защите прав ребенка Анны Кузнецовой, она начала адаптироваться. Омбудсмен добавила, что в вопросе поиска приемной семьи для ребенка «уже наметились некоторые варианты». В начале апреля суд рассмотрит вопрос о лишении матери родительских прав.

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