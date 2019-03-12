Соседи рассказали о жизни арестованной матери девочки-маугли

Соседка Ирины Гаращенко, подозреваемой в покушении на убийство девочки-маугли, охарактеризовала ее как «аккуратную» и «чистоплотную», передает «Говорит Москва».

По словам собеседницы радиостанции, мать пятилетнего ребенка часто убирала в подъезде и выступала на детских праздниках в роли Снегурочки. Соседка также рассказала, что 47-летняя Гаращенко живет в доме №134 по Ленинградскому шоссе уже в течение 41 года и имеет высшее образование.

По данным издания, другие соседи мало что знали о жизни женщины, поскольку последние два года та сторонилась их.

Ранее Савеловский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Гаращенко на два месяца.

Ее дочь нашли брошенной в захламленной квартире 10 марта на полу среди горы мусора. Девочка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков, в кожу на ее шее вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

Женщина уверяла, что воспитывает дочь одна и оставляла ее без присмотра «на непродолжительное время», только когда уходила на работу или по делам. По неподтвержденной информации, женщина нигде не работает.

12 марта девочка заговорила. После психологической реабилитации ее планируют отправить в санаторий. Врачи собираются наблюдать за ней совместно с органами опеки.

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