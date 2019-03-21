Найденная среди гор мусора девочка-маугли пошла на поправку

Спасенную из захламленной квартиры в Москве пятилетнюю девочку выписали и перевели в социально-реабилитационный центр. Об этом сообщила уполномоченный по защите прав ребенка Анна Кузнецова на своей странице в Facebook.

По словам Кузнецовой, девочка прошла лечение в больнице и начала адаптироваться. Она добавила, что в вопросе поиска приемной семьи для ребенка «уже наметились некоторые варианты».

Мать девочки арестовали 12 марта. На допросе женщина рассказала, что одна воспитывает дочь и, уходя на работу либо по делам, вынуждена оставлять ребенка без присмотра.

Пятилетнюю девочку-маугли нашли 10 марта — соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка в квартире. Она находилась в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама. Девочка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

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