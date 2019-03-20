Спасенную из гор хлама девочку-маугли выписали из больницы

Спасенную из захламленной московской квартиры пятилетнюю девочку-маугли выписали из больницы. Она будет находиться в детском центре, подведомственном департаменту соцзащиты Москвы, сообщает «Интерфакс».

Исмаил Османов, врач детской городской клинической больницы, где лечилась девочка, рассказал, что состояние ребенка удовлетворительное, она хорошо социализирована. «Нет никаких противопоказаний для передачи ее законным представителям, органам опеки», — добавил он.

По словам заместителя управления соцзащиты Северного округа Москвы Светланы Хохловой, в детском центре с девочкой будут работать специалисты. Она также отметила, что в дальнейшем будет решаться вопрос о передаче ребенка родственникам по материнской линии.

Суд арестовал мать ребенка 12 марта. Родительница проходит подозреваемой по делу, возбужденному по статье «покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии» (часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК). На допросе женщина рассказала, что одна воспитывает дочь и, уходя на работу либо по делам, вынуждена оставлять ребенка без присмотра.

Пятилетнюю девочку-маугли нашли 10 марта — соседи вызвали полицию из-за продолжительного плача ребенка в квартире. Когда дверь вскрыли, выяснилось, что малышка находилась в полной антисанитарии среди гор мусора и хлама. Девочка не разговаривала, показывала низкий уровень социальных навыков. В кожу на шее ребенка вросла спиралевидная резинка для волос, которую позднее врачи удалили хирургическим путем.

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