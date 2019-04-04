Россиянка оставила младенца брату с судимостью и ушла в гости на четыре дня

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Полицейские Якутска вызволили из квартиры трехмесячного ребенка, которого мать оставила на четыре дня, сообщается на сайте регионального управления МВД.

Рано утром в среду, 3 апреля, сотрудники полиции приехали по адресу на вызов соседей, которые пожаловались на непрекращающийся детский плач. Дверь, за которой плакал малыш, правоохранителям никто не открыл. Когда ее вскрыли, выяснилось, что младенца оставили одного дома. Он лежал на диване около пустой бутылочки для вскармливания, на его теле были многочисленные пролежни.

Вскоре 37-летняя мать была найдена. По предварительным данным, 30 марта она вышла из квартиры и ушла, взяв с собой трехлетнего сына. «Причина, по которой женщина отсутствовала, бросив младенца на четыре дня — пьянство», — уточнили в ведомстве.

Младенца женщина оставила ранее неоднократно судимому 31-летнему брату, который вскоре тоже оставил ребенка одного и уехал. Его обнаружили в одном из пригородных сел.

В МВД отметили, что родственник привлекался к ответственности за угрозы убийством, причинение тяжкого вреда здоровью, побои, мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественных местах. Сама мать была замечена в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и состоит на учете в органах системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних и защиты их прав.

Среднего мальчика у родительницы забрали и отправили в Дом ребенка. Младенца доставили в инфекционное отделение детской больницы. У якутянки есть еще старший десятилетний сын, которого воспитывают родственники в сельской местности.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением»).

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