В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца

Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Инициатива обсуждается наравне с другими вариантами в рамках программы по поддержке молодых семей и стимулированию рождаемости. Голикова подчеркнула, что на реализацию этой идеи потребуются «значительные средства».

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По ее словам, кабинету министров придется принимать дополнительные меры, чтобы «мотивировать семьи к появлению в них детей». Она напомнила, что в стране действуют различные виды финансовой поддержки для семей с детьми: адресные и однократные выплаты на первого ребенка, выплата материнского капитала на второго и последующих детей.

Голикова добавила, что правительство сможет подводить итоги влияния таких выплат на мотивацию семей к рождению детей в середине-конце 2019 года.

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В конце марта сообщалось, что Минтруд готовит предложение о продлении программы выплаты материнского капитала с 2021 до 2024 года.

В феврале стало известно, что большинство россиянок стали рожать первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет. На более ранний возраст приходится только 45 процентов первых рождений.

Материнский капитал стали выплачивать россиянкам, у которых родились (или был усыновлен) второй, третий или последующие дети, с 2007 года. Первоначально сумма выплаты составляла 250 тысяч рублей, однако 2015 году она достигла 453 тысяч рублей. Деньгами можно воспользоваться для приобретения жилья, оплаты образования или социальной адаптации ребенка, на выплату ежемесячного содержания малообеспеченной семье. Ежегодно участниками программы становятся до 800 тысяч российских семей.

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