Россиянки стали чаще откладывать рождение первенца

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Большинство россиянок стали рожать первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет. На более ранний возраст приходится только 45 процентов первых рождений. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова заявила на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

«Статистика складывается таким образом, что если в 2000-х рождение детей в возрасте до 25 лет включительно составляла 60 процентов, то в 2017-м — 45 процентов», — сказала Голикова.

Она добавила, что из-за смещения возрастной границы первых рождений сокращается потенциал вторых и последующих рождений.

По ее словам, это связано с желанием будущих матерей получить образование и хорошо оплачиваемую работу.

13 февраля в Минздраве заявили о планах вдвое сократить количество абортов в ближайшие шесть лет. В тот же день на заседании рабочей группы Госдумы по вопросам выведения абортов из ОМС глава Правового управления Московской Патриархии игуменья Ксения (Чернега) предложила признать субъектами права нерожденных детей и ввести соответствующие поправки в преамбулу федерального закона об основных гарантиях прав ребенка в России, таким образом, приравняв аборты к убийствам.

В январе губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, чтобы уговорить их сохранить беременность. Если они не откажутся от аборта, «ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», отметил глава региона.

В конце июля прошлого года министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

В апреле 2018-го стало известно о том, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителю. Без его подписи в обходном листе ей отказались прерывать беременность.

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