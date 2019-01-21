Перед абортом россиянкам придется получить согласие местных властей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил главам муниципалитетов лично встречаться с женщинами, которые решили сделать аборт, и уговаривать их сохранить беременность, передает ТАСС.

Таким образом Белозерцев, по его словам, решил вопрос профилактики абортов.

«С 1 декабря с каждой женщиной дополнительно работает главврач, глава муниципалитета, психолог, руководители соцслужбы, представители женских общественных организаций. В обязательном порядке должны пригласить будущую маму к главе администрации или замглавы администрации по социальным вопросам», — заявил глава региона.

Он добавил, что, если женщина не отказалась от аборта, «значит, власти с ней просто плохо работали». «Если я узнаю, что такая работа не ведется, ответственные лица будут освобождены от занимаемых должностей», — уточнил губернатор.

Ранее сотрудников пензенской компании «Волга» заставили перечислять дневной заработок на строительство Спасского кафедрального собора — для этого ввели дополнительный рабочий день. По данным местной прессы, такое решение было инициативой губернатора.

В конце июля министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». В Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

В 2012 году врачи получили право отказаться от проведения аборта по религиозным убеждениям согласно пункту 3 статьи 70 «Лечащий врач» закона «Об основах охраны здоровья граждан в России».

В апреле стало известно, что жительницу Старого Оскола (Белгородская область) отправили за «разрешением» на аборт к священнослужителям: без его подписи в обходном листе ей отказались прервать беременность.

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