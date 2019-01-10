Главная защитница детей России раскрыла планы по борьбе с абортами

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова назвала проблему борьбы с абортами в стране «тяжелой» и рассказала о мечте, чтобы у россиянок не возникало желания искусственно прерывать беременность. Видеозапись ее комментария опубликована на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.

«Я мечтаю, чтобы было время, когда ни одна женщина не намеревалась, и даже мысли не возникло, чтобы сделать аборт», — призналась Кузнецова.

Она поведала, что в целях борьбы с абортами были созданы служба доверия для женщин в кризисной ситуации и кризисный центр, а также организована юридическая и психологическая помощь. «А еще мы добились того, что уроки семейного счастья теперь войдут в План десятилетия детства. Надо учить счастью материнства — это самое важное», — заявила омбудсмен.

В ноябре 2018 года Кузнецова назвала проведение в московской клинике операций по удалению клитора девочкам «медицинским вопросом». Позднее в учреждении подтвердились факты нелегальных операций, результаты проверки были переданы в столичное управление Следственного комитета в связи с наличием признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В конце июля министерства здравоохранения Приморского края, Якутии и Рязанской области ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!». Позднее в Минздраве России пояснили, что направили в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение четырехдневной акции, поскольку она носит «просветительский характер».

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