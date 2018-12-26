Россию обезопасили для детей

В 2018 году участники акции «Безопасность детства» обезопасили для юных россиян более 42 тысяч объектов по всей стране. Об этом в среду, 26 декабря, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова, ее слова приводит «Газета.ru».

Как пояснила Кузнецова, главная задача активистов — следить за безопасностью на детских площадках, в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в других местах массового отдыха с детьми. Отдельное внимание они уделяют ограничению доступа детей в аварийные здания, на заброшенные стройки и к незакрытым колодцам.

По словам уполномоченного, к акции присоединились и муниципальные власти, что позволило достичь больших успехов.

Акция «Безопасность детства» прошла во всех регионах России в рамках проекта «Молодежка ОНФ». Всего за полтора года проект выступил организатором 55 акций, участниками которых стали более 18 миллионов человек.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!