В Сочи сразятся «уличные красавы»

На сочинском стадионе «Фишт» состоялось открытие финальной серии игр всероссийской футбольной акции «Уличный красава». Об этом в субботу, 22 декабря, сообщает «Молодежка.онф».

Победителей определят в двух возрастных категориях — 14-15 лет и 16-17 лет. В младшей группе за первое место посоревнуются «Витязь» из Тульской области и «Альфа» из Камчатского края, за третье — «Факел» из Санкт-Петербурга и «Шарпны» из Карачаево-Черкесской республики.

В старшей группе за победу поборются «Инаркой» из Кабардино-Балкарской республики и «Сатурн» из Кемеровской области, а за третье место сразятся «Торнадо» из Саратовской области и «Мечта» из Севастополя.

Наградой для победителей станет сертификат на установку площадки для игры в футбол. Участников, занявших второе место, ждет сертификат на установку площадки для воркаута.

По словам руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, необходимо привлекать молодежь к занятию спортом. «Молодежный, "дворовый" спорт был, есть и будет "визитной" карточкой России. Мы все с детства помним футбольные баталии, хоккейные "коробки", волейбол в лесу и парках», — рассказала она.

Акция «Уличный красава» в формате чемпионата по дворовому футболу, которую организует «Молодежка ОНФ» при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России и Министерства спорта России, проходит с октября 2018 года. За это время в ней приняли участие более 35 тысяч молодых непрофессиональных спортсменов.

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