Более тысячи подмосковных спортсменов получили стипендию губернатора

Количество спортсменов, получающих стипендию губернатора, было увеличено, с начала года ее получают более тысячи человек, сообщил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 3 октября.

«С каждым годом в Подмосковье развивается все больше видов спорта, также увеличивается число спортсменов, которые побеждают на российских и международных стартах. В связи с этим было принято решение увеличить число стипендиатов губернатора Московской области с 750 до 1,008 тысячи человек», — сказал он.

Чиновник уточнил, что минимальный размер стипендии составляет пять тысяч рублей, максимальный — 15 тысяч рублей. Сумма зависит от статуса соревнования и итогового места спортсмена. Терюшков добавил, что тренеры-ветераны и спортсмены-ветераны включены в общее число стипендиатов.

«Отбор кандидатов на получение стипендии производится Межведомственной комиссией по спортивному резерву Московской области», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил о важности развития спортивного направления. Он распорядился создать на базе спортобъектов, построенных к чемпионату мира по футболу, различные центры для детей и взрослых. По его словам, спорт должен быть доступным, а тренерский состав должен получать достойную заработную плату.