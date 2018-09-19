Власти Подмосковья анонсировали всероссийский день ходьбы

Всероссийский день ходьбы пройдет 29 сентября в Щелково, традиционно в этом спортивно-массовом мероприятии принимают участие тысячи жителей Московской области, сообщил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 сентября.

«Развитие массового спорта является одной из приоритетных задач на сегодняшний день. Московская область традиционно присоединяется к мероприятиям такой направленности», — сказал он.

По его словам, каждый год более пяти тысяч жителей области поддерживают День ходьбы. Терюшков заметил, что это мероприятие традиционно проходит в регионе интересно. В этом году организаторы подготовили не менее яркую и насыщенную программу, добавил он.

Как отмечается на сайте регионального правительства, в этом году будет организован мастер-класс по скандинавской ходьбе. Кроме того, мероприятие сопроводят выступления музыкальных коллективов. Также участники мероприятия смогут выполнить нормативы комплекса ГТО.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу сделать спорт в регионе доступным для жителей всех возрастных групп. По его словам, нужно развивать культуру здорового образа жизни.