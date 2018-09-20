В Подмосковье отчитались о строительстве площадок ГТО

11 новых универсальных площадок всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) откроют в Московской области до конца года, сообщил исполняющий обязанности министра физической культуры и спорта региона Роман Терюшков. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 20 сентября.

«На днях открываются площадки в Ногинске и Воскресенске. Это будут не просто места, предназначенные для выполнения нормативов ГТО, но и для занятий воркаутом», — сказал он.

Всего, по его словам, в регионе сегодня действуют 69 центров тестирования ГТО. Терюшков подчеркнул, что новые объекты доступны для всех жителей области «24 часа в сутки круглый год». Строительные работы софинансируются из регионального и муниципального бюджетов, уточнил чиновник.

Роман Терюшков также напомнил, что в Подмосковье пользуются спросом и воркаут-площадки. Только в прошло году было построено 36 и отремонтировано 12 объектов.

10 августа сообщалось, что в течение пяти лет в рамках областной программы будут отремонтированы 16 центральных стадионов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу сделать здоровый образ жизни доступным. Он также пообещал способствовать развитию детского спорта. В частности, он распорядился открыть спортцентры на базе инфраструктуры, созданной для чемпионата мира по футболу.