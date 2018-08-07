Министр спорта Подмосковья рассказал об использовании спортбаз ЧМ

Спортивные центры создадут на базе футбольных объектов, построенных к чемпионату мира по футболу. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области во вторник, 7 августа.

«Наследие чемпионата мира используется в Московской области по максимуму. Все 11 баз, которые были построены к турниру, уже задействованы по направлениям в более чем 30 видах спорта. Заметно возросло количество желающих заниматься не только футболом, но и другими видами спорта», — сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он также добавил, что тренировочную базу «Сатурн» в Кратово планируют сделать региональным центром, в котором будут проходить подготовку российские спортсмены по разным видам спорта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что созданную для мундиаля инфраструктуру будут активно использовать для развития детского спорта. По его словам, при стадионах будут создаваться различные секции.

Чемпионат мира по футболу, который впервые проходил в России, посетили порядка 6,8 миллиона человек. На территории области размещались тренированные базы.