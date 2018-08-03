Губернатор Подмосковья пообещал инфраструктуру ЧМ начинающим спортсменам

Созданную в Подмосковье инфраструктуру к чемпионату мира по футболу 2018 года будут активно использовать для развития детского спорта, заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в пятницу, 3 августа.

«Уже 21–22 августа мы на базе в Бронницах проведем детское первенство ЦФО по футболу. При стадионах будут работать секции для занятий спортом — футбол, в Солнечногорске — баскетбол, в Раменском — волейбол, в Домодедове — борьба и так далее», — рассказал он.

В октябре прошлого года Воробьев пообещал, что власти проработают вопрос повышения заработной платы инструкторам по спорту, которые работают в бюджетных учреждениях. Он неоднократно заявлял что нужно распространять среди населения идеи здорового образа жизни. Кроме того, подчеркивал он, жители региона должны иметь возможность заниматься спортом независимо от своего материального положения.

Так, в регионе реализуется программа по ремонту спортивных площадок. В 2016 году были восстановлены пять футбольных полей с искусственным покрытием, 33 многофункциональные хоккейные площадки и построена 21 площадка для воркаута.

Чемпионат мира по футболу проходил в России в первый раз. По данным Ростуризма, общее количество гостей мундиаля составило порядка 6,8 миллиона человек. На территории области размещались тренированные базы нескольких команд.