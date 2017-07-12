В Подмосковье проведут капремонт 60 спортплощадок

В Подмосковье до конца года отремонтируют 60 спортивных площадок и других спортивных сооружений. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в среду, 12 июля.

«В области создают спортивные площадки, чтобы сделать массовый спорт максимально доступным. В этом году отремонтируют и обустроят шесть футбольных полей и 54 площадки для занятий силовой гимнастикой», — сказала первый заместитель председателя правительства Мособласти Ольга Забралова.

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Она также напомнила, что в прошлом году в регионе обустроили пять футбольных полей с искусственным покрытием, 33 многофункциональные хоккейные площадки и 21 площадку для воркаута.

5 июля сообщалось, что власти Подмосковья планируют открыть музей спорта к 80-летию профильного регионального ведомства.

27 июня Терюшков рассказал об учреждении премии «Живу спортом». «"Спортивное Подмосковье" — это бренд. Символично, что премию мы возрождаем в год 80-летия создания нашего ведомства», — отметил он.