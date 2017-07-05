В Подмосковье создадут музей истории спорта

Власти Подмосковья планируют открыть музей спорта к 80-летию профильного регионального ведомства. Об этом сообщается на сайте министерства спорта и физической культуры области в среду, 5 июля.

«У Московской области богатая спортивная история, многие наши спортсмены занимают важные места в развитии отечественного спорта, вклад их сложно переоценить. Нам есть что вспомнить, что рассказать людям», — отметил глава ведомства Роман Терюшков.

Экспонаты для выставочного центра собирают по всей области, отмечается в сообщении. Всего стендов будет восемь — по одному на каждое десятилетие.

27 июня Терюшков рассказал об учреждении премии «Живу спортом». «"Спортивное Подмосковье" — это бренд. Символично, что премию мы возрождаем в год 80-летия создания нашего ведомства», — отметил он.

7 июня сообщалось, что региональное министерство спорта подписало соглашение о сотрудничестве с Российским государственным университетом туризма и сервиса. В его рамках пройдет подготовка волонтеров для организации спортивных событий, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 года.