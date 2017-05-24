В Подмосковье построят 18 мини-стадионов

В Московской области будет построено 18 универсальных мини-стадионов. Об этом сообщил министр физкультуры и спорта региона Роман Терюшков, передает «Интерфакс» в среду, 24 мая.

О планах по строительству спортивных объектов на ближайшие четыре года чиновник доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву в ходе посещения мини-стадиона в Орехово-Зуево. «Эту площадку, которую вы видите, мы сделали в рамках госпрограммы "Спорт Подмосковья"», — сказал Терюшков.

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Он отметил, что на мини-стадионе было создано современное футбольное поле, волейбольная, баскетбольная площадки и площадка для воркаута.

Новый стадион «Спартак-Орехово», как отмечается на сайте правительства Московской области, планируется открыть в сентябре. На его базе, в частности, планируется организовать бесплатные тренировки по футболу для детей.

На ремонт футбольного поля в Орехово-Зуево в прошлом году было выделено 9,7 миллиона рублей, из них почти миллион — средства муниципалитета. Закупка оборудования обошлась в 22 миллиона рублей.

