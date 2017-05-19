Директорам подмосковных школ рассказали о менеджменте в системе образования

Организованный губернатором Московской области Андреем Воробьевым семинар, посвященный системе образования, посетили около 1300 директоров школ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как сообщает телеканал «360», на семинаре выступили глава Сбербанка Герман Греф и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Последний отметил, что 18 процентов студентов его вуза закончили подмосковные школы. Их подготовка, отметил он, показывает качество образования на уровне Татарстана, который традиционна занимает верхние строчки образовательных рейтингов.

Герман Греф, в свою очередь, поделился с присутствующими методикой обучающей корпоративной практики — «Управленческие семинары для разных аудиторий». Также Греф рассказал о мировых тенденциях образования и о том, как в нем можно применять инструменты менеджмента. При этом он заметил, что многие инновационные инициативы стартовали именно в Московской области.

После пленарного заседания началась работа секций, на которых участники семинара рассмотрят лучшие практики управления подмосковных школ, а также зарубежный опыт из США, Японии, Сингапура, Великобритании, Финляндии и Франции.

Выступая на открытии семинара губернатор Андрей Воробьев заявил, что в ближайшее время в области будет построено 230 школ. По его словам, система образования в регионе стабильно входит в пятерку лучших по стране, но останавливаться на этом показателе нельзя.