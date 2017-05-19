Губернатор Подмосковья рассказал о планах построить в регионе 230 школ

В ближайшее время на территории Московской области будет построено 230 школ в рамках программы президента России. Об этом на открытии семинара с директорами подмосковных школ заявил губернатор Андрей Воробьев. Его слова приводит агентство РИАМО.

«Здесь присутствуют люди, от которых зависит во многом судьбы 750 тысяч наших детей, которых родители бережно передают в ваши руки. Огромные ресурсы в стране и, в частности, в Подмосковье будут направлены на то, чтобы каждый ребенок мог получить качественное образование», — обратился Воробьев к собравшимся.

Губернатор напомнил, что на территории Московской области работают 1400 школ. По его словам, система образования в области стабильно входит в пятерку лучших, но остановиться на этом показателе было бы неправильно. «Наши встречи будут регулярными настолько, насколько они будут усиливать каждого директора школы, обогащать его, раскрывать какие-то новые горизонты», — заявил Воробьев.