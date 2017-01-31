В Подмосковье реконструируют 10 молочных ферм

Власти Московской области выделят из бюджета более 160 миллионов рублей на реконструкцию 10 молочных ферм, которые в настоящее время не эксплуатируются. Об этом рассказал на пресс-конференции губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Чиновник отметил, что регион занимает ведущие позиции по выпуску молока.

«Есть серьезный потенциал для развития этой отрасли. В этом году мы запускаем программу реконструкции и модернизации выбывших из эксплуатации молочных ферм. На первые 10 объектов направим 160 миллионов рублей», — сказал он. По словам губернатора, для этих проектов уже найдены инвесторы.

Воробьев обратил внимание на то, что Danone, Campina, Ehrmann, Дмитровский молочный завод и другие крупные компании способны переработать вдвое больше молока, чем производит область.

