Чиновники придумали способ борьбы с фальсификацией молока

Росстандарт на ближайшем заседании технического комитета, намеченном на конец февраля, рассмотрит изменения в ГОСТ, призванные не допустить фальсификацию сырого молока. Об этом пишут «Известия» в пятницу, 20 января.

Документ проходит стадию согласования. В госстандарт предлагается внести новые требования к молоку, пресекающие использование в производстве сырья немолочных компонентов. Сейчас некоторые агропредприятия искусственно увеличивают содержание белка, внедряя в рацион животных азотосодержащие добавки.

Азот из корма попадает в молоко и образует в нем белок неорганического происхождения, который не усваивается человеческим организмом. В НИИ молочной промышленности газете заявили, что допустимая концентрация небелкового азота в сыром молоке — 0,038 миллиграмм-процента. Все, что превышает этот показатель, можно считать фальсификатом. В Молочном союзе изданию пояснили, что белок — основной критерий сортности молока и его содержания существенно влияет на цену. В связи с этим в увеличении искусственного псевдобелка заинтересованы недобросовестные производители.

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В середине января 2017 года помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что в России фальсифицируется четверть всех продуктов питания, за исключением яиц. «Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции», — подчеркнул Алексеенко. Алексеенко добавил, что компании, которые производят «нормальную продукцию», оказываются в крайне невыгодном положении. С оценками Россельхознадзора не согласились в Роспотребнадзоре и Росстате. В частности, в статкомитете сообщили, что с января по ноябрь 2016 года было выявлено не соответствующих требованиям мяса и птицы — 6,6 процента, рыбы — 5,8 процента, кондитерских изделий — менее 4 процентов.

В июне 2016-го Россельхознадзор обнародовал информацию о качестве молочной продукции. Ведомство сообщило, что в молоко, кроме воды, подмешивают крахмал, мел, мыло, соду, известь, борную или салициловую кислоту и даже гипс. Делается это для предотвращения быстрой порчи товара. Это вызвало бурную дискуссию с производителями. Они заявили, что утверждения ведомства не подтверждены данными протокольных исследований и «противоречат здравому смыслу».