Роспотребнадзор опроверг информацию о фальсификации четверти продуктов питания

Роспотребнадзор не подтвердил данные Россельхознадзора о том, что четвертая часть продуктов питания в России устойчиво фальсифицируется. Как передает в пятницу, 13 января, РИА Новости, об этом журналистам заявили в пресс-службе ведомства.

Качество отечественных продовольственных товаров в целом не вызывает серьезных нареканий, отметили в Росстате. По данным ведомства, с января по ноябрь 2016 года было выявлено не соответствующих требованиям мяса и птицы — 6,6 процента, рыбы — 5,8 процента, кондитерских изделий — 3,7 процента.

«Наибольший объем несоответствующей требованиям пищевой продукции приходится на импортные бахчевые по нитратам и импортную рыбу по содержанию глазури, ввоз которых разрешается соответствующими органами», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее 13 января помощник главы Россельхознадзора Алексей Алексеенко заявил, что по итогам проведенных ведомством выборочных проверок выяснилось: в России устойчиво фальсифицируется четверть всех продуктов питания, кроме яиц. «Проблема, которая наносит нам колоссальный урон и может принести его еще больше, — это массовая фальсификация пищевой продукции», — подчеркнул Алексеенко.